«القومي لذوي الإعاقة» يشيد بترجمة كارتون «يحيى وكنوز 2» إلى لغة الإشارة

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بإتاحة الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز» الذي يعرض على قناة «DMC» ومنصة «Watch IT» التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وترجمته إلى لغة الإشارة، الأمر الذي يعمل على تحقيق الشمولية في وصول فكرته الهادفة لجميع فئات المجتمع دون تمييز.

قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أن الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني «يحى وكنوز» عمل على تفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 من خلال الإتاحة الإشارية التي وفرها للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، والإسهام في رفع وعي الأشخاص ذوي الإعاقة بالحضارة الفرعونية، والعراقة المصرية، من خلال تسليط الضوء على كنوز مصر الأثرية والمدن الساحلية الغنية بها.

ترجمة مسلسل «يحى وكنوز» إلى لغة الإشارة

وأشارت المشرف العام على المجلس، في بيان صادر عن المجلس منذ قليل، إلى أن ترجمة مسلسل «يحى وكنوز» إلى لغة الإشارة من قبل شخصية كرتونية تمثل بطل هذا العمل، عمل على جذب عدد كبير من الأطفال ذوي الإعاقة، لتٌكسبه شريحة جماهيرية عريضة تتفاعل وتتجاوب معه، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على تحقيق الأهداف المرجوة منه.

ووجهت الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لعرضها الجزء الثاني من المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز» بشكل متاح للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكل القائمين على هذا العمل المهم الذي يجمع بين التسلية والتثقيف.

المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز»

يذكر أن المسلسل الكرتوني «يحيى وكنوز» الذي يعرض حاليًا تحت عنوان «سر البردية» على قناة «DMC» ومنصة «Watch IT» التابعتين للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، من إنتاج شركة هاشتاج، وتأليف محمد عدلي، وإخراج محمد عيد، ويشارك في المسلسل بالأداء الصوتي الفنانون أحمد السقا وياسر جلال وأحمد العوضى، وإسعاد يونس، وسامى مغاورى وعصام السقا، إلى جانب الطفلين الذين يؤديان شخصية «يحيى وكنوز»، ويأتي هذا العمل مدعومًا بلغة الإشارة ليحقق المساواة في التسلية والترفية والتثقيف لجميع فئات المجتمع، ويهدف إلى استعراض معلومات متنوعة عن الحضارة المصرية القديمة.