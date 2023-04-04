ما هو آخر موعد لتسجيل طلبات سداد جدية حجز وحدات سكن كل المصريين 4؟

ذكر صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان الاجتماعي والمرافق، أنَّ موعد فتح تسجيل طلبات دفع جدية الوحدات السكنية «سكن لكل المصريين 4»، ووفقًا للدور الخدمي الذي تحرص «الوطن» على تقديمه، نوافيكم بآخر موعد للتسجيل في السطور التالية.

أخر موعد لسداد جدية حجز وحدات سكن كل المصريين 4

بحسب ما كشفته وزارة الإسكان الاجتماعي في بيان لها، فأن يوم الخميس الموافق 13 من شهر أبريل الجاري، هو آخر موعد لتسجيل طلبات المواطنين المقبلين على الحجز ودفع مقدم الجدية لـ سكن كل المصريين 4 لمتوسطي الدخل وفوق المتوسط.

فتح باب الحجز إلكترونيًا من 30 أبريل حتى 4 مايو

كما أنَّ فتح باب الحجز للوحدات السكنية التي تمّ طرحها لسكن كل المصريين 4، إلكترونيًا يكون من خلال الفترة 30 أبريل حتى يوم الخميس الموافق 4 من شهر مايو القادم، فلا يوجد أي أفضلية بين من سجل في بداية فتح التسجيل على الموقع الإلكتروني ومن سيسجل في نهاية الموعد المحدد.

وللدخول على الموقع الإلكتروني وتحميل كراسة الشروط الخاصة بإعلان الوحدات السكنية «سكن كل المصريين 4»، اضغط هنــــا.

للاستفسارات والتفاصيل

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- وللتواصل مع مراكز خدمة العملاء، يكون من خلال الاتصال على: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، وعلى 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لمراكز خدمة العملاء بالمديريات وأجهزة المدن.