كل ما تريد معرفتة عن مبادرة سكن لكل المصريين 4.. مساحات تصل إلى 127 مترا

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لإعلان سكن كل المصريين4 ، لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، والذي يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، في ضوء مبادرة رئيس الجمهورية.

إنشاء الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين 4 بطابع متميز

وكشفت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن المشروع يشمل شريحة أكبر من مختلف فئات المجتمع استكمالًا لتحقيق أهداف البرنامج سواء نقدًا أو بنظام التمويل العقاري، مؤكدة مراعاة إنشاء هذه الوحدات السكنية بطابع متميز من حيث نوعية التشطيب وشكل الواجهات، مع مراعاة وضع شروط حجز الوحدات بصورة تتلاءم مع الإمكانيات المادية للمواطنين متوسطي وفوق متوسطي الدخل، حيث تم تقييم الوحدات وأسعارها وفقًا للموقع ونسبة التميز.

موقع الوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين 4

وأعلنت عبدالحميد أنّ الوحدات السكنية المطروحة في الإعلان تقع في مدن «القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، وبياض العرب بمحافظة بني سويف، والعصلوجي بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والغردقة وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر، ودمنهور بمحافظة البحيرة، ومدينتي الزرقا وشطا بمحافظة دمياط ».

مساحات الوحدات السكنية المطروحة بمبادرة سكن لكل المصريين 4

وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن الإعلان تتنوع في مساحتها، وتبدأ مساحات الوحدات السكنية المطروحة من 75 مترًا وتصل إلى 127 مترًا.

موعد فتح باب الحجزالوحدات السكنية بمبادرة سكن لكل المصريين 4

وأوضحت عبد الحميد أنه يمكن للمواطنين تسجيل طلباتهم وسداد مقدم جدية الحجز خلال الفترة من الأحد 26 مارس وحتى الخميس 13 أبريل، على أن يتم فتح باب حجز الوحدات إلكترونيًا، خلال الفترة من الأحد 30 أبريل وحتى الخميس 4 مايو.