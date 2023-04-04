الجامعات: امتحانات «الميدتيرم» تستمر لمدة أسبوعين بمختلف الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات انتظام أعمال امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2023 «الميدتيرم»، بمختلف الكليات وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وبما يتماشى مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري، موضحين أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن وأنها تسير بصورة منتظمة وهادئة وأنها تستمر لمدة أسبوعين من بدايتها.

امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023

وأكد الدكتور صديق عبدالسلام، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق ورئيس جامعة الأهرام الكندية، أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشكلات، لافتا إلى أن امتحانات الميدتيرم لمنتصف الفصل الدراسي الثاني 2023 تستمر لمدة أسبوعين من انطلاقها كحد أقصى، مشيراً إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات حتى الآن، وأن الأمور تسير بصورة منتظمة.

امتحانات الجامعات

وقالت الدكتور حنان كامل، عميد كلية الآداب جامعة المنيا، انتظام اعمال امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الثاني 2023، موضحة أنها بدأت من الأسبوع السابع من الفصل الدراسي الثاني 2023، مشيرة إلى أن أسئلة الامتحانات تتنوع ما بين أسئلة تتنوع ما بين مقالية وموضوعية، مضيفة أن الامتحانات تمتد للأسبوع التاسع من الدراسة في التيرم الثاني، لافتة إلى أن الامتحانات يتقدم لها ما يقرب من 22 ألف طالب وطالبة.