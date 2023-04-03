صندوق رعاية المبتكرين يعلن حاجته لأعضاء هيئة تدريس من الجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حاجته إلى أعضاء هيئة تدريس من الجامعات والمراكز البحثية المصرية، للاستعانة بهم في توجيه وإرشاد ومتابعة مجموعات من طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM بالمحافظات المختلفة، لمساعدتهم في تطوير أفكارهم الابتكارية في مجالات العلوم والتكنولوجيا، بتقديم جلسات إرشاد وتوجيه أسبوعية، وذلك من خلال زيارتهم لمدارسهم أو online.

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وذكر بيان صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، أنّ الجلسات تبدأ اعتبارًا من أول شهر يونيو المقبل ولمدة 10 أسابيع، وعلى من يرغب في التعاون مع الصندوق كمرشد وموجه Mentor يمكنه التقدم بالسيرة الذاتية، وبعض البيانات الشخصية، وذلك من خلال الرابط التالي: https://forms.gle/joV8ZJiRoeP9579aA

وتابع البيان: «يمكنكم متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على موقع فيس بوك من خلال الرابط التالي:https://www.facebook.com/isfegy?mibextid=ZbWKwL».