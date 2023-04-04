رجال أعمال الإسكندرية: 640 مليون جنيه شهريا لقروض المشروعات الصغيرة

قال محمد هنو رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال إسكندرية، إن الدور التنموي الذي تقوم به الجمعية مستمر من خلال مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية، مشددا على استمرار الجمعية في دعم العمل التنموي والإقراض بكل السبل لتحسين حياة المواطن المصري في 19 محافظة من خلال 110 أفرع للمشروع.

وأشار هنو، على هامش حفل الإفطار السنوي، الذي نظمته الجمعية بحضور محافظ الإسكندرية، ورئيس جامعة الإسكندرية، ولفيف من القيادات التنفيذية ورجال الأعمال في كافة القطاعات الصناعية والاستثمارية بالمحافظة، ورؤساء الجمعية السابقين، أن ما تمثله جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وما وضعته خلال السنوات الماضية يرسخ لمبادي وقيم تحسين حياة المواطنين.

الأهداف والخدمة المجتمعية

من جانبه قال محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جمعية رجال أعمال الإسكندرية لها دور تنموي، والتقينا الشهر الماضي وتم استعراض النشاطات الخاصة بالجمعية، بالإضافة الي الأهداف والخدمة المجتمعية الذي تقوم به جمعية رجال أعمال إسكندرية، مشيراً إلى أن الجهد المبذول والخدمات التي تقدم لصالح المستثمر وأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمواطن، مطالباً مجلس الإدارة بالتوجه بالتواصل معنا لتذليل أية عقبات.

دور تنموي لتحسين الاقتصاد

من جانبه قال المهندس مدحت القاضي نائب رئيس مجلس إدارة جمعيه رجال أعمال إسكندرية المسئول عن المشروع، أن المكون الرئيسي للجمعية هو مشروع تنميه المنشآت الصغيرة والحرفية، والذي بدأ 1990، يستهدف دور تنموي لتحسين الاقتصاد من خلال إيجاد فرص عمل للأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر، مشددا على استمرار الجمعية لتقديمها لدورها التنموي، من خلال قروض بقيمة 640 مليون جنيه شهريا بعدد 60 ألف قرض شهري من خلال 110 أفرع بعدد 19 محافظة.

وأضاف القاضي أن المشروع يستهدف الوصول إلى 10 مليارات جنيه العام المقبل من خلال تطبيق العديد من المبادرات الإلكترونية التي تجعل التطبيق الالكتروني متاحا بطرق أكثر سهولة ويسر وأشاد القاضي بالدور الكبير الذي يلعبه المجلس الاستشاري للمشروع من ذوي الخبرة في مجالات المالية والاقتصادية والتحول الرقمي والمراجعة والحوكمة.

عدد العاملين ارتفع إلى 3200 موظفا

ومن ناحيته، أشار شريف شومان المدير التنفيذي للمشروع أن قيمة محفظة العملاء تصل لـ 4.24 مليار جنيه، وعدد العملاء النشطين 645 ألف عميل، ويصدر المشروع قروض بقيمة 640 مليون جنيه شهريا بعدد 60 ألف قرض شهري من خلال 110 أفرع بعدد 19 محافظة، مشيرا الي أن عدد العاملين ارتفع الي 3200 موظفا، بالإضافة إلى تطوير الموارد البشرية للمشروع مع الاستمرارية في تطوير المنتجات التمويلية التي يقدمها المشروع لعملائه، وفي نهاية الحفل تم تكريم مجموعة من العملاء المتميزين والأمهات المثاليات وبعض قيادات وموظفي المشروع.