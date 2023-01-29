حسين هريدي: رجال الأعمال في أرمينيا يتطلعون للتعاون مع القطاع الخاص بمصر

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنّ اللجان المشتركة قد تكون لجنة عليا على مستوى رئيسي الحكومة ومستوى أرفع فيما يتعلق برؤساء الدول.

الاتفاق على لجنة مشتركة ينص على أهداف هذه اللجنة

وأضاف مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، أنّ اللجان المشتركة من ضمن الآليات الفعالة في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدول ومتابعة هذه العلاقات، إذ إنّ الاتفاق على لجنة مشتركة ينص على أهداف هذه اللجنة وانتظام انعقادها وتعكس الأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها.

هناك مصلحة مشتركة بين مصر وأذربيجان لتطوير التعاون فيما بيننا

وتابع مساعد وزير الخارجية الأسبق أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع الدول الأفريقية مثل الكوميسا واتفايات مع الاتحاد الأوروبي تشجع المستثمرين الأجانب على التوجه إلى مصر كموقع للاستثمار، حيث يتطلع رجال الأعمال إلى التعاون مع القطاع الخاص المصري في بعض الصناعة، وبخاصة أن أذربيجان متقدمة في مسألة الطاقة، لأنها من الدول المصدرة للنفط والغاز الطبيعي، ومما لا شك فيه أن هناك مصلحة مشتركة بين مصر وأذربيجان لتطوير التعاون فيما بيننا، كما أنّ مصر تمنح مزايا متعددة للمستثمرين الأجانب، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في مصر، وهو ما يجعلها منطقة جاذبة ومشجعة للاستثمار.