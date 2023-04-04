إصابة 12 شخصا عقرهم كلب مسعور في قريتين بالبحيرة.. بينهم أطفال

أصيب 12 شخصاً، بينهم أطفال، بجروح متفاوتة في الجسم، بعدما عقرهم كلب مسعور، وذلك بقريتي «بريم» و«الرامي» التابعتين لمركز كوم حمادة جنوب محافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي المصل وإجراء الإسعافات الأولية، وحُرر محضر بالواقعة.

كلب يعقر 12 مواطنا في البحيرة

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم حمادة، يفيد استقبال المستشفى 12 شخصاً مصابين بجروح متفاوتة، جراء تعرضهم لعقر كلب مسعور، وجاري عمل الإسعافات الأولية، وحُرر المحضر اللازم.

تحديد أسماء المصابين

وبالانتقال إلى مكان الحادث، تبين إصابة كل من شروق عبدالحميد شعبان، 5 سنوات، وفوزي هيثم عبدالمقصود، 5 سنوات، وصبري عبدالسلام الملاح، 55 عاما، وأمير رمضان الطويل، 6 سنوات، وشادي محمد وجيه، 13 عاما، وأيمن عبدالمنعم شعير، 46 عاما، وسلمى إسلام السبع، 6 سنوات.

كما أصيب أيضا أحمد طارق جنيدي، 14 عاما، وطارق حسن شلش، 3 سنوات، ورحاب رضا علام، 12 عاما، ومحمد إسلام الشاهد، عامان، وعلاء السيد أحمد، 5 سنوات، وعلي حسن محمد، 45 عاما.

ونُقل المصابون جميعاً إلى مستشفى كوم حمادة العام لتلقي اللقاح، وإجراء الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة.

وتمكن الأهالي داخل القريتين من قتل الكلب المسعور، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.