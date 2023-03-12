تفاصيل عقر كلب ضال لطفل بالمنوفية.. 70 غرزة في الوجه

أثناء لعب طفل عمره 4 سنوات برفقة أصدقائه في محيط منزله، هاجمه كلب ضال محدثا به إصابات كبيرة، وما هي إلا لحظات قليلة حتى تجمع الأهالي وأسرة الطفل وقاموا بنقله إلى المستشفى بعد أن عقره الكلب في وجهه، وسط حالة من الصدمة والحزن من أفراد أسرته الذين انتقلوا من مدينة السادات إلى شبين الكوم لإنقاذ ابنهم الصغير.

تدخل جراحي عاجل لإنقاذ الطفل المصاب

عقب وصولهم إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي، تجمع الأطباء لتشخيص حالة الطفل بدقة، واستقروا على إجراء جراحة «خياطة» له، وكذلك تحويله إلى مستشفى آخر للحصول على الأمصال اللازمة، وتم خياطة وجهه بخياطة داخلية وخارجية وصلت إلى أكثر من 70 غرزة.

والد الطفل: ابني كُتب له عمر جديد

والد الطفل محمد عمران تحدث مؤكدا أن ابنه كُتب له عمر جديد بعد تدخل الأطباء العاجل وإنقاذ حياته وإجراء كافة الإسعافات الأولية له، مؤكدا أن ابنه كان يلعب مع الأطفال في محيط المنزل بقرية «الأخماس» في مدينة السادات، وهاجمه كلب ضال في الشارع.

من جهتها قامت إدارة الطب البيطري بالانتقال إلى مكان الواقعة لتتبع مكان الكلب، لمحاولة التخلص منه، ومنع تكرار الواقعة مرة أخرى، كما انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وجرى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر.

وتلقى مأمور مركز شرطة السادات بمحافظة المنوفية، إخطارا يفيد بهجوم كاب ضال على طفل في قرية الأخماس بدائرة المركز، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق.