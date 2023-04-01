حاكم كاليفورنيا يشيد بدور واشنطن في وضع معايير لخفض انبعاثات المركبات

أشاد حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية، جافن نيوسوم بدور الإدارة الأمريكية في وضع معايير طموحة لكبح انبعاثات المركبات بالولاية .

وذكرت قناة الحرة الأمريكية، أن الإدارة الأمريكية ممثلة بوكالة حماية البيئة تمهد الطريق بما يتوفر لديها من إمكانيات وتشريعات لإنهاء بيع الشاحنات التي تعمل بوقود الديزل، وذلك كجزء من خطة الولاية لتخفيض انبعاثات الكربون الذي يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة الأرض فضلا عن تحسين جودة الهواء في مناطق الازدحام الشديدة.

ويسمح قرار وكالة حماية البيئة الأمريكية لولاية كاليفورنيا - التي تعاني من أسوأ تلوث للهواء في البلاد - بمطالبة مصنعي الشاحنات ببيع الكثير من الشاحنات عديمة الانبعاثات على مدار العقدين المقبلين، وتنطبق القاعدة على مجموعة كبيرة من الشاحنات بما في ذلك الشاحنات الصغيرة وشاحنات نقل الركاب الكبيرة