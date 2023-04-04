محافظ الشرقية يتابع حالة مصابي حادث سير بمستشفى بلبيس المركزي

زار الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مستشفى بلبيس المركزي، وذلك للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى والتأكد من تواجد الاطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم والتزامهم بالنوبتجيات الصباحية المقررة لهم، وكذلك التأكد من توافر الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية بالمستشفى.

انضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين

وأشاد محافظ الشرقية بمستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى داخل المستشفى وانضباط الأطباء وطاقم التمريض والفنيين والعمال بمواعيد العمل والنوبتجيات المحددة لهم.

وشهدت جولة المحافظ بالمستشفى تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ ووحدة الفيروسات الكبدية، واطمأن على تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى بصورة جيدة، مشدداً على ضرورة توافر الأدوية اللازمة للمرضى وحفظها بطرق جيدة ومراجعة تاريخ صلاحيتها أولاً بأول، وكذلك متابعة انتظام مواعيد إجراء أعمال الصيانة الدورية للمعدات الطبية المستخدمة بالمستشفى للحفاظ على سلامة المرضى.

متابعة حالة المصابين في حادث

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة الحالة الصحية لحالتين من مصابي حادث اصطدام سيارة ميكروباص بأخرى نصف نقل مطلع الأسبوع الماضي أمام قرية أولاد سيف بمركز بلبيس، واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم واستفسر منهم عن مستوى الخدمة العلاجية المقدمة لهم، ليصدر توجيهاته لإدارة المستشفى بالمتابعة المستمرة لحالتهم وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم طوال مدة إقامتهم بالمستشفى لاستكمال العلاج وعودتهم إلى منازلهم بسلام.

وأكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته الميدانية لمتابعة سير انتظام العمل بالمستشفيات المركزية والعامة والتأكد من تقديم كافة الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين عليها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.