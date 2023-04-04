محافظ الشرقية يحيل مدير وحدة صحية في بلبيس للتحقيق 

أحال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير الوحدة الصحية بالكفر القديم التابعة للإدارة الصحية في بلبيس للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمحافظة، مع توجيه إنذار بسبب الإهمال والتقصير في العمل.

زيارة مفاجئة لوحدة طب الأسرة

جاء ذلك خلال زيارة مفاجئة من محافظ الشرقية لوحدة طب الأسرة بالكفر القديم بـ بلبيس، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم والتزامهم بنوبتجيات العمل الصباحية، وتقديم أفضل الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى.

وتفقد محافظ الشرقية أقسام الوحدة، وراجع تاريخ الصلاحية المدون على الأدوية، وتبين له عدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة كافية بالوحدة، وكذلك عدم إجراء أعمال الصيانة الدورية للأدوات والمعدات الطبية المستخدمة.

إحالة مدير الوحدة وعدد من العاملين للتحقيق

كما اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية، إذ تبين له تغيب 16 من العاملين بالوحدة، ما يخل بتقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى ليقرر المحافظ مجازاتهم بخصم 3 أيام من راتبهم.

وأكد المحافظ أنه لن يسمح بأي تهاون في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ولن يقبل بتقصير موظف في أداء عمله.