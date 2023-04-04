محافظ الشرقية يشدد على استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية للمشروعات

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بعدم إصدار التصاريح الخاصة بإنشاء مشروعات غذائية أو صناعية أو طبية أو شبكات المحمول إلا بعد استيفاء كل الاشتراطات البيئية والصحية، وكذلك التفتيش بشكل دوري على هذه المنشآت ومحطات المحمول بنطاق المحافظة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين ولضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع إعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.

إجراء المعاينات الخاصة لعدد 9 مواقع جديدة

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية، قامت وحدة التفتيش البيئي بإدارة شؤون البيئة بالديوان العام بإجراء المعاينات الخاصة لعدد 9 مواقع جديدة لإنشاء محطات المحمول بنطاق مراكز (الزقازيق - منيا القمح – أبو حماد – ديرب نجم – فاقوس).

وتمت الموافقة وإعطاء التصاريح النهائية لعدد 4 محطات شبكات محمول، إذ جرى استصدار التصاريح الخاصة لإقامة هذه المحطات بعد استيفاء الاشتراطات البيئية والصحية بمعرفة لجان شؤون البيئة وتقديم شهادات القياس الخاصة بتلك المحطات للتأكد من مطابقتها لاشتراطات البروتوكول، والتي منها:

- إنشاء برج المحمول على سطح خرساني.

- أن يبعد عن سور المدارس مسافة لا تقل عن 20 مترا من مرحلة رياض الأطفال حتي المرحلة الإعدادية.

- عدم إقامة برج تقوية شبكة محمول علي سطح مستشفى متكامل، لعدم التداخل بين الموجهات الكهرومغناطيسية وأجهزة القلب أو العناية المركزة بالمستشفي.

- فحص 50 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة.

ومن جهته، أكد المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أن لجنة تقييم الأثر البيئي للمشروعات بإدارة شؤون البيئة قامت بفحص 50 نموذج تقييم أثر بيئي لطلبات إنشاء مشروعات جديدة وتمت الموافقة على عدد 45 مشروع بعد التأكد من توفر الإشتراطات البيئية والصحية، ورفضت اللجنة مشروع لعدم توفر الإشتراطات البيئية والصحية، فضلاً عن استيفاء 5 مشروعات لحين استكمال الاشتراطات البيئية.