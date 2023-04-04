ضبط 35 مخالفة تموينية في حملة على مخابز مدينة بيلا بكفر الشيخ «صور»

قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية، وتطبيق القانون على المخالفين، تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، في هذا الشأن.

وشارك في الحملة أيمن غالي، نائب رئيس المركز والمدينة لشئون القري، ورؤساء القري، ورضا بدوي، بإدارة تموين بيلا، ورؤساء المكاتب التموينية بالقري، بإشراف عبد الفتاح سالم، مدير إدارة تموين بيلا.

حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية

وقال جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية مكبرة على المخابز البلدية بدائرة المركز بالتعاون مع التموين، لمتابعة إنتاج خبز مطابق للمواصفات، والتصدي لمن يتاجرون بالسلع المدعمة.

تحرير 35 محضراً للمخابز المخالفة

ولفت «ساطور»، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 35 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات كالتالي «16 محضراً اشتراطات صحية، و14 محضراً نقص وزن، و3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر مواصفات، ومحضر تصرف في 5 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.