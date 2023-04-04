انطلاق معسكرات اليوم الواحد للنشء بمراكز شباب كفر الشيخ.. أنشطة وورش عمل

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، معسكرات اليوم الواحد، تحت شعار «أبناؤنا مستقبلنا»، بمركز شباب «شنو» التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، بمشاركة 90 طليعا للمرحلة السنية من 8 سنوات حتى 16 سنة.

إقامة معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المعسكر بمركز شباب «شنو»، تضمن ورش عمل حول التغيرات المناخية والأنشطة البيئية والخدمة المجتمعية والمواطنة، كما شارك الطلائع الألعاب الترفيهية والترويحية وأنشطة فنية وإبداعية، فى أجواء من الفرح بين الأطفال المشاركين، مؤكداً أن إقامة معسكرات اليوم الواحد بمراكز الشباب، تأتى ضمن الفعاليات والأنشطة التعليمية الترفيهية التى تُقدمها المديرية للنشء من خلال مراكز الشباب.

معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب كفر الشيخ

وأدار الورش التدريبية بمركز شباب شنو، الدكتورة أمل عبد الغني، وتوفيق النحراوى، وتُقام معسكرات اليوم الواحد بمراكز شباب كفر الشيخ بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة، وتُنفذ ورش العمل والأنشطة الترويحية على أيدى مدربين متخصصين، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ لبنى أبو القاسم، مدير إدارة تنمية النشء، وفريق عمل الإدارة.