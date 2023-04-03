محافظ كفر الشيخ يوجه بترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت الحكومية

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع قطاع كهرباء كفر الشيخ، تنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمرافق الحكومية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذا لتعليمات اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الصادرة في هذا الشأن من خلال الكتاب الدوري الذي أصدره في هذا الشأن.

ترشيد استهلاك الكهرباء بالمباني والمنشآت الحكومية

وشهدت مراكز ومدن وقرى وأحياء محافظة كفر الشيخ ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية والشوارع والميادين بنطاق المحافظة، ووجّه اللواء جمال نورالدين، محافظ الإقليم، بالالتزام بالكتاب الدوري بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء بكل المباني والمنشآت الحكومية طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، باستثناء بعض الأماكن من خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء «غرف عمليات الأزمات، والمكاتب الهامة»، وتخفيض إنارة الشوارع الرئيسية والميادين بنسبة 75%، بإنارة عمود كهرباء وإطفاء عمودين على أن يُراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، إضافة لترشيد الإنارة بالإعلانات المضاءة وفصلها في تمام الساعة 10 مساءً أياً كانت الجهة التابعة لها.

استبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة

وأعطى المحافظ، تعليماته، بترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة «المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها، والكنائس وملحقاتها»، على أن تغلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر، والالتزام بتعطيل أنظمة التكييفات بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة.

وتلتزم المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهتها، والمنشآت الرياضية الكبرى «الأندية الرياضية، والاستادات الرياضية، وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة»، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقوم بها مساءً.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الجهات المختصة إقامة الفاعليات والتدريبات نهارا، واستبدال كشافات الصوديوم بكشافات ليد موفرة للطاقة، واستخدام لمبات الليد الموفرة للطاقة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكل العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يجرى التعاقد عليها.