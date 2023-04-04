 محافظ القليوبية يكرم 32 أما مثالية على مستوى مدن ومراكز المحافظة

قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إن الدولة المصرية أولت اهتماما بالغا بالأسرة المصرية، من خلال مبادرات رئاسية مختلفة منها دعم صحة المرأة ودعم المرأة المعيلة وتنمية الأسرة المصرية، كما شُرِعت القوانين لحماية المرأة من العنف سواء كان لفظيا أوجسديا أونفسيا.

جاء ذلك في كلمة محافظ القليوبية خلال الاحتفال السنوي لتكريم الأمهات المثاليات بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، وخالد عبد العليم مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي، ومصطفى فرج الممثل القانوني لجمعية الشبان العالمية.

عيد الأم يوم الوفاء

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة محافظ القليوبية والتي أعرب فيها عن سعادته بحضور الاحتفال السنويّ الذي تقيمه محافظة القليوبية بعيد الأم يوم الوفاء ورد الجميل المرأة المصرية التي طالما أذهلتنا بقصص رائعة للكفاح والعطاء والتضحية والتي كانت وستظلُ تُشكل محوراً أساسياً في النهضة والتطوير، وترسم طريق المستقبل لهذا الوطن بتربيتها لأبنائها وبإخلاصها في عملها وبحضورها اللافت في شتى المجالات، وبقدرتها على التأثير الإيجابي في المجتمع المصري.

كما أكد «الهجان»، أن الأم المصرية هي أيقونة الأسرة والشريك الأصيل في تنمية وبناء المجتمعات، فهي صانعة الرجال والقادرة على تغيير جيلاً كاملاً، وقد حثت جميع الأديان السماوية على بِر الوالدين، وعظمت من مكانة ومنزِلةِ الأم، خاصة في تربية النشء فهي الحصن الآمن والملجأ والروح التي تبعث السلام والطمأنينة للجميع.

تكريم 32 من الأمهات المثاليات

وفي نهاية الاحتفال كرمَّ محافظ القليوبية 32 من الأمهات المثاليات بمُدن ومراكز وأحياء المحافظة اللاتي تم اختيارهن من قبل مديرية التضامن الاجتماعي من خلال وحدات تكافؤ الفرص بالمراكز، وكذلك أمهات شُهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، حيث تم منحهن شهادات التقدير ومبالغ مالية، لافتاً إلى أن هذا التكريم يأتي امتناناً واعتزازاً لكل أم مصرية أفنت حياتها فى تربية ورعاية أبنائها لإعداد جيل صالح يقود مسيرة الوطن للأمام من أجل مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.