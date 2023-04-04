متى يحصل الموظف الحكومي على إجازة مرضية بأجر كامل؟ تعرف على التفاصيل

وضع قانون الخدمة المدنية عدة ضوابط بشأن الإجازة المرضية التي يحصل عليها موظف الحكومة، وفي ظل ذلك نصت المادة 51 من القانون، على أن من بين شروط الحصول على الإجازة المرضية أن يتم التصديق عليها من المجلس الطبي المتخصص، الذي له أحقية منح الموظف إجازة مرضية بأجر وتحديد عدد أيامها من عدمه.

إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات

كما نصت المادة «51» من القانون على أن لموظف الحكومة الحصول على إجازة مرضية عن كل ثلاث سنوات قضاها في بيئة العمل، وهي مقسمة على ثلاث شرائح وتفاصيلها على النحو التالي:

1- إجازة لمدة 3 أشهر ويحصل خلالها المريض على مرتبه كاملا.

2- إجازة لمدة 3 أشهر تالية، وخلالها يحصل الموظف المريض على 75 % من مرتبه.

3- إذا ارتأى المجلس الطبي المتخصص، حاجة المريض لإجازة مرضية للمرة الثالثة، يحق له الحصول على الستة أشهر أخرى إجازة مرضية على أن يحصل على 50 % من راتبه، وإذا كان هذا الموظف قد تجاوز عمره الـ 50 عاما فيحق له وفقا لقانون الخدمة المدنية الحصول على 75 % من أجره خلال فترة المرض في الستة أشهر التالية من نفس عام إصابته بالمرض.

شروط مد الإجازة المرضية بعد انتهاء مدة العام

كما أوضح القانون، أن الجهة الحكومية التابع لها المريض تمنحه مد الإجازة المرضية بعد انتهاء مدة العام، إذا طلب المريض المد، لكن هذه المرة ستكون الإجازة بدون أجر.

وتضمن القانون أيضا أن المريض إذا كان مصابا بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرارا من وزير الصحـة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص، إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقـر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.

وأعطى القانون الحق للموظف في التقدم بطلب مد الإجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفاؤه كما يحق للموظف أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية، إذا كان له رصيد منها.