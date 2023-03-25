تعرف على آلية الحصول على الحوافز التشجيعية حسب قانون الخدمة المدنية

اهتم القانون المصري بتنظيم العديد من الأمور الحياتية، وذلك من أجل الحفاظ على حقوق المصريين في كل الفئات المختلفة وتحديد واجباتهم، من ضمنها قانون الخدمة المدنية، الذي تطرق للعديد من الأمور التي تنظم الحقوق والواجبات لكل المواطنين تحت مظلة هذا القانون، وفي هذا التقرير توضح «الوطن» طريقة الحصول على الحوافز التشجيعية وفقا لقانون الخدمة المدنية.

قانون الخدمة المدنية

وقال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إنَّ قانون الخدمة المدنية حدد عددًا من الشروط لابد من توافرها حتى يحصل المواطن على الحوافز التشجيعية، موضحًا أنَّه ورد في قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عددًا من الشروط من أجل صرف الحافز التشجيعي للموظف في الجهاز التنفيذي.

وأضاف الخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنَّه وفقا للمادة رقم 38 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، فإن السلطة المختصة لها الحق في صرف حوافز تشجيعية للعاملين في الجهاز تصل إلى 5% من أجر الموظف الوظيفي، وذلك وفقًا لـ3 شروط حددها القانون في نفس ذات المادة.

شروط صرف العلاوة التشجيعية

أما عن شروط صرف العلاوة التشجيعية، أشار الخبير القانوني إلى أنَّ الشرط الأول أن يكون الموظف بمرتبة كفء عن عامين، فقد ورد في نص القانون: «أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على الأقل عن العامين الأخيرين»، أما عن الشرط الثاني فجاء في القانون: «ألا يمنح الموظف هذه العلاوة أكثر من مرة كل 3 أعوام».

والشرط الثالث ورد في نص المادة على النحو التالي: «ألا يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العلاوة في سنة واحدة على 10% من عدد الموظفين في وظائف كل مستوى من كل مجموعة نوعية على حده، فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العلاوة لواحد منهم».