الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لأحد تشكيلات المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

بدأ البيان بكلمة اللواء أركان حرب وليد حمودة عوض، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة، مشيرا إلى أنّ رجال المنطقة الشمالية العسكرية يجددون العهد لله والوطن على الاستمرار في بذل الجهد والاستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام في سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملي والتوجيه التكتيكي وأوضاع القوات داخل البيان، واستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة في الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكي المجمع للعناصر التخصصية.

وفي نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، لمقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية، على ما يبذلونه من جهد في تنفيذ المهام المكلفين بها، مشيدا بالأداء الراقي للعناصر المشاركة في تنفيذ البيان، كما ناقش عددا من القادة والضباط المشاركين بالبيان في الأسلوب الأمثل لتنفيذ الإجراءات والاستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية.

حضر البيان عددا من قادة القوات المسلحة.