الفريق أسامة عسكر يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة للإمارات

عاد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة والوفد المرافق له إلى أرض الوطن، عقب انتهاء زيارته الرسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث شارك خلالها في مراسم افتتاح فعاليات معرض «إيديكس 2023» المنعقد في العاصمة الإماراتية أبوظبي، الذي يعد من أهم المعارض الدولية المتخصصة في مجال الدفاع والأمن.

وتشارك مصر في المعرض بصورة متميزة بعدد من منتجات مصانع الهيئة القومية للإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومجمع الصناعات الهندسية بإدارة المركبات والشركة المصرية للتطوير والتنمية الصناعية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تفقد عددا من الأجنحة لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية المشاركة بالمعرض.

والتقى الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق الركن مهندس عيسى المزروعي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي مستشار رئيس دولة الإمارات، وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وعلى هامش المعرض تم إعلان توقيع مذكرة تفاهم في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بين وزارة الدفاع المصرية متمثلة في هيئة التسليح للقوات المسلحة ومجلس التوازن الاقتصادي الإماراتي، والتى تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بما يسهم في تطوير مجالات الصناعات الدفاعية والأمنية.

كما التقى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعدد من وزراء الدفاع ورؤساء أركان الدول الشقيقة والصديقة، وتناولت اللقاءات بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا حرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في مختلف المجالات العسكرية مع نظيراتها من دول العالم.