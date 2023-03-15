الفريق أسامة عسكر يشهد بيانا عمليا لإحدى وحدات الدفاع الجوي

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بياناً عملياً لأنسب أسلوب لأعمال التطهير الكيميائى لإحدى وحدات الدفاع الجوى بإستخدام أحدث وسائل وأجهزة التطهير الكيميائى المتطورة ، وذلك فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

بدأ البيان بكلمة الفريق محمد حجازى قائد قوات الدفاع الجوى أكد خلالها حرص رجال الدفاع الجوىعلى الإستعداد القتالى الدائم والكفاءة العالية ، بما يمكنهم من تحقيق كافة المهام التى توكل إليهمفى الدفاع عن أمن وسلامة الوطن .

أعقب ذلك تقديم مراحل البيان العملى والتوجيه الطبوغرافى والتكتيكى وأوضاع القوات داخل البيان ، وإستعراض المهارات الأساسية للفرد والجماعة فى الميدان لكافة التخصصات والتدريب التكتيكى المجمع للعناصر التخصصية .

وفى نهاية البيان نقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحةوزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة عناصر الدفاع الجوى ، مشيداً بالأداء الراقى للعناصر المشاركة فى تنفيذ البيان كما ناقش عدداً من القادة والضباط المشاركين بالبيان فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ كافة الإجراءات والإستفادة منها لرفع مستوى الكفاءة القتالية ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .

حضر البيان عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية .