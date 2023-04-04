إعلان طلعت مصطفى يكشف تقدم سير الأعمال الإنشائية في مشروع «نور» (فيديو)

واصلت مجموعة طلعت مصطفى حملتها الإعلانية خلال شهر رمضان للترويج لمشروعاتها العقارية بمنطقة شرق القاهرة، وركز الإعلان الجديد الذي يقوم ببطولته النجم كريم عبد العزيز علي رصد حجم الإنجازات التي تحدث علي أرض الواقع في مدينة "نور" ، أحدث مشروعات المجموعة ، والذي تم اطلاقه منتصف عام 2021 ليكون أول مدينة ذكية ومستدامة ينفذها القطاع الخاص امام العاصمة الإدارية الجديدة.

وتضمن الإعلان مشاهد حقيقية من داخل المشروع لحجم الانشاءات الضخم، وتسارع أعمال البناء. وأبرز الإعلان الذي حمل شعار " قصة أساسها العلم وبطلها المستقبل"، استعانة مجموعة طلعت مصطفى بكبري المكاتب الاستشارية العالمية لوضع المخطط العام لمدينة "نور" ليتواكب مع أحدث ما توصل اليه العلم في مجال تخطيط المدن الذكية والمستدامة، حتى أن كل تفاصيل المدينة من بني تحتية ومناطق سكنية وخدمات وغيرها مخطط لها منذ البداية ومحدد التوقيتات الزمنية لتنفيذها لتتكامل فيما بينها، دون ترك أي أمور للصدفة او المفاجأة.

ويعد مشروع نور هو أحدث مشروعات مجموعة طلعت مصطفى ويقام علي مساحة خمسة الاف فدان، ويتمتع المشروع بموقع استراتيجي أمام العاصمة الإدارية الجديدة مباشرة، كما يتميز بمنظومة ذكية سابقة عصرها معتمدة في ذلك علي أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقود بذلك مدينة نور فكر التنمية المستحدث في منطقة شرق القاهرة، وبما يتماشي مع متطلبات الألفية الثالثة ، وتطلعات الأجيال الجديدة في الوصول لشكل حياة مستقبلي يحقق أعلي معايير الراحة والرفاهية.

وحققت مدينة نور فور طرحها في السوق حالة رواج غير مسبوقة، ولم يشهدها السوق العقاري من قبل بعدما تجاوزت 15 مليار جنيه في 3 أسابيع.