بريطانيا تهدد بغرامة جديدة على «تيك توك» بقيمة 16 مليون جنيه استرليني

تنوي بريطانيا تغريم الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك»، مجددا، ولكن هذه المرة قيمة الغرامة المالية 16 مليون جنيه استرليني، والاتهام المحتمل انتهاك الحد الأدنى لعمر مستخدميه عند 13 عاما.

غرامة مالية على تيك توك بسبب انتهاك قواعد عمر المستخدمين

ووفقا لموقع قناة «العربية»، فإنَّ المنصة العالمية للتواصل الاجتماعي تيك توك، قد تواجه توقيع الغرامة المالية بعد أن وجدت هيئة مراقبة الخصوصية بالمملكة المتحدة، أنه من المحتمل انتهاك الشركة للقواعد بشأن عمر الأطفال.

غرامات سابقة على «تيك توك»

وفي وقت سابق واجهت الشركة غرامة بقيمة 27 مليون جنيه استرليني، لاتهام المنصة بانتهاك قواعد حماية البيانات يستند إلى خلل أو اخفاق في حماية بيانات الأطفال على التطبيق بصورة كافية.

يشار إلى أنَّ «تيك توك»، تواجه تدقيق شديد في أوروبا بسبب المخاوف بشأن بيانات الأطفال وأنها ليست آمنة عبر استخدام منصة التواصل الاجتماعي.