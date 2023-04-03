محمد رمضان يحتفل بتخطي هاشتاج «اسمه» 9 مليارات مشاهدة على «تيك توك»

احتفل الفنان محمد رمضان مع جمهوره عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتحقيق هاشتاج اسمه على «تيك توك» 9 مليارات مشاهدة.

وعلق محمد رمضان على الرقم قائلا: «أولاً الحمد لله إني أول فنان عربي هاشتاج اسمه يتخطى 9 مليارات مشاهدة على تيك توك، بس والله لو قالولي تختار مين غيرك يكون أول نجم عربي يوصل للرقم ده، بصراحة هختاره لأني بحبه من وأنا صغير، وبحترم مشواره ومجهوداته، ويستحق ده عن جدارة.. محمد رمضان اللي هو أنا برضو، ثقة في الله نجاح».

مسلسل جعفر العمدة

يشارك محمد رمضان في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة، الذي يضم مجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية، أبرزهم، مي كساب، زينة، منة فضالي، إيمان العاصي، هالة صدقي، عصام السقا، إخراج محمد سامي.