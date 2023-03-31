حلف الناتو يمنع موظفيه من تحميل تطبيق «تيك توك» على أجهزتهم

حظر حلف الناتو رسميًا الموظفين من تحميل تطبيق وسائل التواصل الاجتماعي «تيك توك» على أجهزتهم التي يوفرها الناتو، مشيرًا إلى مخاوف أمنية وفقًا لمسؤولين في الناتو مطلعين على الأمر.

وقال المسؤولون إن مسؤولي الناتو أرسلوا مذكرة إلى الموظفين صباح الجمعة يعلنون فيها الحظر، و قال المسؤولون إن المذكرة جعلت الحظر رسميًا، لكن تيك توك لم يكن قابلاً للاستخدام حقًا على الأجهزة التي أصدرها الناتو من قبل بسبب القيود التقنية الداخلية.

الأمن السيبراني أولوية قصوى لحلف الناتو

ولدى الناتو متطلبات صارمة لتحديد التطبيقات للاستخدام التجاري الرسمي. وقال مسؤول كبير في الناتو لشبكة CNN: «لا يمكن الوصول إلى تيك توك على أجهزة الناتو، وحلف الناتو هو أحدث هيئة حكومية تحظر التطبيق بسبب مخاوف من إمكانية وصول الحكومة الصينية إلى بيانات مستخدمي تيك توك من خلال شركتها الأم الصينية Bytedance».

حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في أمريكا والمملكة المتحدة

وحظرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج والبرلمان الأوروبي ودول أخرى التطبيق بالفعل من الأجهزة التي تصدرها الحكومة، وشدد الرئيس التنفيذي لشركة TikTok، شو تشيو، أمام المشرعين الأمريكيين في وقت سابق من هذا الشهر، على أن الشركة مستقلة تمامًا عن بكين، وقال إنه «لم ير أي دليل على أن الحكومة الصينية لديها إمكانية الوصول إلى تلك البيانات؛ لم يطلبوا منا أبدًا ولم نوفره، وأضاف أن TikTok تنقل بياناتها إلى الولايات المتحدة، ليتم تخزينها على الأراضي الأمريكية من شركة Oracle الأمريكية».