السجن 3 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لأم حاولت بيع طفلها عبر فيس بوك

عاقبت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، المنعقدة في التجمع الخامس، والدة طفل وجدته، لإدانتهما بعرضه للبيع على فيس بوك، بالسجن لمدة 3 سنوات وتغريمهما 200 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي.

وجاء في أوراق القضية، أنّ المتهمة ووالدتها في دائرة قسم شرطة الأزبكية بمحافظة القاهرة، تاجرا في البشر بأن تعاملا على شخص طبيعي، وهو الطفل المجني عليه يوسف سعيد، عن طريق عرضه للبيع مقابل 50 ألف جنيه، مقابل موافقتها على الاتجار بنجلها سالف الذكر بقصد استغلاله تجاريًا، ما عرض حياة الطفل للخطر.

وأقرت المتهمة الأولى في تحقيقات النيابة العامة بتعاملها والمتهمة الثانية في الطفل المجني عليه، وأنّها أنجبته نتيجة ثمرة علاقة غير شرعية، وإثر مرورها بضائقة مالية اتفقت والمتهمة الثانية على بيعه، وتم القبض عليهما.