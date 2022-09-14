«التعليم» تطلق حملة لتوعية الطلاب بجريمة الاتجار بالبشر: «مسرح وندوات ومجلات حائط»

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حملة لتوعية الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي، بجريمة الاتجار بالبشر باستخدام أنشطة متنوعة تشمل تصميم ونشر مجموعة من الملصقات التعريفية بالمدارس.

وقالت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، عرضت الأمانة الفنية باللجنة بعض التوصيات على رئيس الجمهورية، لإطلاق حملة توعية للطلاب بجريمة الاتجار بالبشر.

توعية الطلاب بالندوات والإذاعة المدرسية

وطالبت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، باتخاذ اللازم نحو إطلاق حملة لتوعية الطلاب بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي بالمديرية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر باستخدام أنشطة متنوعة مثل «النداوت والكلمات الإذاعية ومجلات الحائط والمسرح المدرسي».

استعدادات التعليم لبدء الدراسة.. صيانة المدارس وتوزيع المعلمين

وشددت وزارة التربية والتعليم على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد مع اعتبار الأمر مهم جدا.

وفي نفس السياق، تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام الدراسي المقبل 2022/2023، من خلال صيانة المدارس وطباعة الكتب الدراسية وتوزيع المعلمين قبل بدء الدراسة أول أكتوبر المقبل.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، المديريات التعليمية، بتذليل جميع المعوقات أمام الطلاب بالمدارس، مشددة على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسي.

كما طالبت بالاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس، والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.