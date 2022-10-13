نائبة بـ«الشيوخ» تترأس جلسة دولية في رواندا لمواجهة الاتجار بالبشر

ترأست النائبة عايدة نصيف عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة شؤون العلاقات الخارجية والعربية وعضو اتحاد البرلمان الدولي في الجمعية 145 للاتحاد الدولي المقام في رواندا، كيجالي، الجلسة العامة لمنتدى النساء البرلمانيات وكانت بعنوان «الزخم البرلماني لدفع عجلة التنمية المحلية والإقليمية للبلدان التي تشهد مستويات عالية من الهجرة الدولية ووقف جميع أشكال الاتجار بالبشر وانتهاكات حقوق الإنسان» بما في ذلك التي ترعاها الدول من منظور جندي.

معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء

أكدت النائبة عايدة نصيف ضرورة تناول مناقشات الأعضاء الأبعاد الجندرية والتي تشتمل بنهج قائم على الحقوق ومراعاة للمنظورالإنساني، إزاء الهجرة بالإضافة إلى معالجة الأسباب الجذرية للاتجار بالنساء، وضمان سن تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر.

كما أشارت النائبة عايدة نصيف إلى أن مناقشة الاعضاء لابد ان تتناول النقاط الاتية مثل الفرص الاقتصادية والمعيشية التى يمكن ان تثنى النساء عن الهجرة عبر طرق غير آمنة وان تحميها من مخاطر الاتجار بالبشر بالاضافة الى التركيز على الممارسات الجيدة القائمة التى على ان القوانيين والاتفاقات الثنائية الخاصة بالهجرة لا تميز ضد المراة بسبب نوع مهنتها او وضعها العائلى بالاضافة الى العديد من النقاط التى تختص بالمساواة الجندرية وقد خرجت الجلسة بتقرير عن مناقشات اعضاء دول اتحاد البرلمان الدولى بمنتدى النساء.

كما شاركت النائبة عايدة نصيف بكلمة عن مصر فى موضوع (البرلمانات المراعية للمنظور الجندى) وتحدثت عن ملف الحماية القانونية للمراة من العنف على مختلف الاصعدة وتوفير بيئة امنه لها يحظى باهتمام من الدولة المصرية وتظهر تلك الحماية فى نصوص دستور ٢٠١٤ وخاصة المادة ٩ والمادة ١١ اللتان تنصان على ضرورة احترام المرأة من خلال التزام الدولةالمصرية بحماية المراة ضد اشكال العنف.

قانون العقوبات

واشارت الدكتورة( نصيف) فى كلمتها الى ادخال تعديلات على قانون العقوبات الذى ينص على تجريم اشكال العنف فى نصوصه المختلفة الخاصة بالتحرش الجنسي والاغتصاب وهتك العرض والتمييز وكان اخر هذه التعديلات فى القانون ١٤١ لعام ٢٠٢١ والتى تشدد العقوبة على من له سلطة او وظيفية او اسرية اودراسية على المجنى عليها.

كما اكدت النائبة عايدة نصيف ان من ادوات التصدى للتحيز ضد المراة فى مصر هو زيادة تمثيلها فى المناصب القيادية العليا بحيث يكون صوتها واضحا جليا فى الدفاع عن احتياجاتها واكدت النائبة عايدة نصيف على تمكينها بنسبة اكثر من ٢٨ فى المائة فى البرلمان المصرى بغرفتيه.

واشارت النائبة الي ان البرلمانات ما هى الا مرآة لشعوبها ولازالت البرلمانات فى كثير من الدول تسعى لاتخاذ اجراءات مبتكرة لاتاحة فرص متكافئة امام الجميع واطلاق العنان للقدرات الشاملة للمراة وتوفير بيئة عمل امنة وهياكل عمل خالية من العنف.