إجراء قرعة علنية لاختيار الفائزين بترخيص 145 ميكروباص في أسيوط السبت

وافق اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على تحديد موعد القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص 145 سيارة ميكروباص جديدة سعة 14 راكبا، للعمل بنظام السرفيس داخل مواقف المحافظة، في إطار حرص المحافظة على الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي.

موعد إجراء القرعة العلنية

وأشار المحافظ إلى أنه تحدد يوم السبت المقبل، 8 أبريل الجاري، لإجراء القرعة العلنية لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمدينة أسيوط الجديدة (داخلي وخارجي)، وتحديد يوم الأحد الموافق 9 أبريل 2023 لاختيار الفائزين بترخيص سيارات ميكروباص بمختلف مراكز المحافظة وموقفي الأزهر والمعلمين، وذلك في تمام الساعة 11 ظهرا بقاعة الاحتفالات الكبرى بمبنى ديوان عام المحافظة، بحضور المتقدمين مما ينطبق عليهم الشروط التي سبق الاعلان عنها.

145 سيارة

كان محافظ أسيوط وجه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة، بالتنسيق مع مدير إدارة الموافق، لتحديد موعد للقرعة العلنية لاختيار الفائزين وفقًا للضوابط والشروط المنظمة لذلك واستكمال باقي الإجراءات اللازمة، وذلك بعد صدور موافقة المجلس التنفيذي للمحافظة على ترخيص 145 سيارة ميكروباص.