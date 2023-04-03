بدء المرحلة الثانية لمبادرة «طلاب الخير في شهر الخير» بجامعة أسيوط

التقى الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، اليوم، أسرة «طلاب من أجل مصر»، تزامنا مع بدء المرحلة الثانية من فعاليات مبادرتهم المجتمعية «طلاب الخير في شهر الخير».

أسرة من أجل مصر

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المولى، القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور شحاتة غريب منسق عام الأسرة، ومساعده الدكتور محمد حسين موسى، والطالبة زينب أشرف رياض نائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة، ومقررة الأسرة، والطالب مصطفى علاء رئيس اتحاد الجامعة، ونائب مقرر الأسرة، إلى جانب حضور منسقي اللجنة المركزية للأسرة، وعدد من الأعضاء المشاركين في المبادرة.

الدور الإنساني والاجتماعي

واستهل الدكتور أحمد المنشاوي حديثه بالإشادة بأهمية الدور الإنساني والاجتماعي للأسرة من خلال النشاط الخيري، والمبادرة المجتمعية التي تنظمها الأسرة تحت شعار «طلاب الخير في شهر الخير»، والهادفة إلى توزيع كراتين رمضان على الأسر الأكثر احتياجا من أبناء محافظة أسيوط؛ لتوفير أهم السلع الغذائية المهمة، والأساسية للأسرة المصرية، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس حرص طلاب من أجل مصر في دعم إستراتيجية الجامعة الساعية إلى تعزيز صور التكافل الاجتماعي، وتحقيق التكاتف المجتمعي من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية على الأسر التي تواجه صعوبات اجتماعية واقتصادية.