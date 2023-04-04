محافظ أسيوط يؤكد أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فعاليات الحفل السنوي لختام الأنشطة المدرسية والتربوية للفصل الدراسي الثاني لعام 2022/2023 بمدرسة أسيوط الثانوية الصناعية بنات بحي شرق مدينة أسيوط.

تفاصيل المعرض السنوي للأنشطة

وبدأت الاحتفالية بالسلام الوطني وسط ترديد الحضور للنشيد الوطني، وبدأ عرض منتجات الأنشطة المدرسية والذي يضم معروضات فنية ومشغولات يدوية ولوحات فنية لأنشطة الأقسام المختلفة بالمدرسة ضمن ختام الأنشطة المدرسية.

كما حضر المحافظ ومرافقوه الاحتفالية الفنية بالمدرسة، والتي تضمنت عرضًا فنية لفريق كورال المدرسة بقيادة الفنان المخرج محمد قاسم وتضمن أغاني وطنية ودينية بمناسبة شهر رمضان.

وأشاد محافظ أسيوط، خلال كلمته، بمعرض الأنشطة المدرسية والتربوية والمشغولات اليدوية للطالبات والتي تدل على التدريب الجيد وتميزهن في الفنون التشكيلية والحرف اليدوية، مؤكدًا أهمية ربط التعليم الفني بسوق العمل.

كما وجه المحافظ الشكر لوكيل وزارة التربية والتعليم ومدير التعليم الفني والقائمين على العملية التعليمية والمعلمات بالمدرسة لمجهوداتهم خلال العام الدراسي للظهور بمستوى متميز.

وأشار إلى أن الأنشطة المدرسية جزء لا ينفصل عن العملية التعليمية والتي تساهم بدورها في اكتشاف ورعاية الموهوبين من أبنائنا الطلاب حيث يتوجب علينا الاهتمام بهم وتنمية ودعم مواهبهم ومهاراتهم.