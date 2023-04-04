تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي اليوم في الدوري الإنجليزي

ساعات قليلة وينطلق لقام مهم بين فريقي ليفربول وتشيلسي، ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب استاد «ستامفورد بريدج».

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، اليوم والتي تنطلق في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

وتذاع مباراة ليفربول وتشيلسي على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ويسعى فريق ليفربول إلى حصد الثلاث نقاط، لتعويض خروجه من دوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة على يد ريال مدريد بخماسية، بالإضافة إلى الخسارة السابقة، أمام مانشيستر سيتي بنيجة 4-1، ويدخل الريدز اللقاء وهو يحتل المركز الثامن برصيد 42 نقطة، في المقابل يحتل تشيلسي المركز الـ11 برصيد 38 نقطة.

وتراجع مستوى ليفربول خلال الفترة الماضية، بعدما خسر 3 مباريات متتالية، بعد الفوز الكبير الذي حققه على مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة.

وينطلق لقاء اليوم بين ليفربول وتشيلسي على أرض ملعب ستامفورد بريدج، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت تونس والمغرب والجزائر والتاسعة بتوقيت القاهرة والأردن والسودان وجنوب أفريقيا، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة في تمام الساعة الـ11 بتوقيت السعودية وقطر والإمارات.