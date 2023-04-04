تحرير 120 محضرا متنوعا في حملات تموينية مكبرة بكفر الشيخ

شنّت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع قطاعات التموين، ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، والبيئة، حملات تموينية على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، اليوم الثلاثاء، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات، والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة، لرفع المعاناة عن المواطنين.

حملة تموينية للرقابة على المخابز والأسواق بالحامول

وقاد اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، حملة تموينية موسعة للرقابة على المخابز البلدية والأسواق بالحامول لضبط منظومة الخبر، وتوصيل الدعم لمستحقيه، وتوفير السلع الأساسية والغذائية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين، رافقه خلالها عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، وعماد حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 17 محضراً متنوعاً، كما تفقد السكرتير المساعد، معرض أهلاً رمضان بالحامول، وتابع توافر السلع الغذائية، والالتزام بالأسعار المعلنة.

كما قاد جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، اليوم الثلاثاء، حملة مفاجئة على المخابز البلدية بنطاق مركز بيلا، بالتنسيق مع إدارة التموين، للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين، والوقوف على مدى مطابقته للمواصفات، والتأكد من صلاحية المعروض والاشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين، وأسفرت عن تحرير 35 محضراً للمخابز المخالفة وجاءت المخالفات كالتالي: «16 محضراً اشتراطات صحية، و14 محضراً نقص وزن، و3 محاضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل، ومحضر مواصفات، ومحضر تصرف في 5 شيكارة دقيق بلدي زنة الشيكارة الواحدة 50 كجم»، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملة مكبرة على مخابز قلين

وقاد اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، الحملة التموينية على المخابز، والتي أسفرت عن تحرير 25 محضراً متنوعاً، منهم 10 محاضر نقص وزن، و3 محاضر نظافة، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضر تصرف، و5 محاضر متنوعة.

كما قاد أيمن إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملة التفتيش على المخابز والأسواق، بدائرة المركز والمدينة، للتأكيد على جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين وذلك على مستوى المدينة وقرى «القن، والقصابي، وسد خميس، وأبو غنيمة، والبلاصى، والحدادى، والفقهاء القبلية، ومنشأة عباس، والورق، وتيدا، والملاحة، والروضة، وبرية لاصيفر، والتفتيش، ودمرو»، لمراقبة على الأسواق، وأسفرت الحملة عن تحرير 17 محضراً متنوعاً، منها 10 محاضر نقص وزن، ومحضر مواصفات، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير محاضر في سيدي غازي

وقاد أحمد عيسى، رئيس مدينة سيدي غازي، الحملات على المخابز، والتأكيد على توافر الخبز المدعم بجودة عالية، ومطابقته للمواصفات، مشدداً على التزام جميع المخابز بالمواصفات والأوزان، ومراعاة الجودة اللازمة، وتوافر السلع الغذائية بأسعار مناسبة في المحال، وأسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر متنوعة.

كما قاد اللواء عمرو الفداوي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، الحملة التموينية لمراجعة المخابز، والمواصفات القياسية لإنتاج رغيف الخبز، بالتنسيق مع إدارة تموين بلطيم، والصحة، والطب البيطرى، والبيئة، والمتابعة، والزراعة، والتشديد على التأكد من الالتزام بالأوزان، والأسعار، ومواعيد الإنتاج والغلق، وأسفرت الحملة عن تحرير 14 محضراً متنوعاً، منها «نقص وزن، ومواصفات، وعدم إعلان، ومحاضر نظافة».

وقاد اللواء علاء محمد يوسف رئيس مركز ومدينة دسوق، الحملة التموينية على المخابز، وأسفرت عن تحرير 11 محضراً، عبارة عن محاضر «مواصفات، ونقص وزن، وصحة، ومتنوع، ووزن».

تحرير 120 محضرا تموينيا متنوعا

وصرح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يُتابع يومياً نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة، لافتاً أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها على المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن، أسفرت عن تحرير 120 محضراً تموينياً متنوعاً بمراكز ومدن المحافظة، وجرى إحالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

وأكد المحافظ، على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام بين رؤساء المراكز والمدن، والأحياء، ومديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، وذلك حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وتوفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية، والتصدي لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.