«طلاب من أجل مصر» بجامعة كفر الشيخ توزع كراتين الخير على الأولى بالرعاية

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة كفر الشيخ، فعالية كبرى لتوزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الرازق يوسف دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

جاء ذلك بمتابعة وإشراف الدكتور رشدي شوقي العدوي، وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور أحمد دراج، المنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر، والدكتورة مروة غلاب، المنسق العام المساعد لأسرة طلاب من أجل مصر، وبحضور أعضاء هيئة التدريس منسقي أسرة طلاب من أجل مصر بكليات الجامعة.

كراتين طلاب الخير في شهر الخير

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الجامعة جهزت كراتين طلاب الخير في شهر الخير تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، وتوزيع عدد من كراتين المواد الغذائية، خلال شهر رمضان المبارك.

دعم الأسر الأكثر احتياجا

وأكد «دسوقي»، على أهمية دعم الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وذلك في إطار اهتمام أسرة طلاب من أجل مصر بالمشاركة الفعالة في عمل الخير.