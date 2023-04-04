إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الزراعي بأسيوط

أصيب 6 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بجروح وكسور بمختلف أنحاء الجسم إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من مدخل عزبة شلقامي التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج.

بلاغ بحادث انقلاب سيارة

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بحدوث حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من مدخل عزبة شلقامي التابعة إلى مركز منفلوط في محافظة أسيوط، ووجود مصابين.

انتقل على الفور لموقع البلاغ قوات الأمن والشرطة وضباط المباحث بمركز شرطة منفلوط وسيارات الإسعاف، وبالفحص والمعاينة تبين حدوث انقلاب سيارة ميكروباص تحمل لوحات معدنية رقم «ي ط أ 5638»، على طريق أسيوط الزراعي بالقرب من مدخل عزبة شلقامي مدخل مدينة منفلوط الجنوبي، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.

نقل المصابين للمستشفى

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.