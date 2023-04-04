مدير مكتبة الإسكندرية: التنوع ليس مرتبطا بالمجتمع.. بل مبدأ كوني

قال الدكتور أحمد عبدالله زايد، مدير مكتبة الإسكندرية وعضو مجلس الشيوخ، إن التنوع ليس مرتبطا بالمجتمع، بل هو مبدأ كوني وطبيعي أن يتواجد في كل ما يحيط بنا.

وجاء ذلك خلال جلسة مؤتمر التنوع وآليات التضامن المجتمعي، الذي تنظمه الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية والتي جاءت بعنوان «التنوع وآليات التضامن المجتمعي»

وأضاف مدير مكتبة الإسكندرية، أنه عندما نتأمل الطبيعة نجد أنها متنوعة تنوعًا كبيرا داخل كل عنصر على حدة وليس العناصر منفصلة والكائنات الحيوية، وكذلك الحيوانات والنباتات، والنبات الواحد به عناصر كثيرة متنوعة.

لا يوجد مجتمع إلا إذا كان يحمل القانون العام

وأشار «زايد»، إلى أنه لا يوجد مجتمع إلا إذا كان يحمل القانون العام الموجود في الطبيعة، منوها بأن التنوع يقوم على شكل من أشكال التناغم والتضامن.

وشدد على أنه يجب تأكيد مبدأ التضامن أيضا، والقيام على آليات التعايش والترابط المدني، التي كانت فكرة جوهرية في المجتمع، مؤكدًا أن المجتمعات لا يمكن أن تقوم إلا على التعاون والتضامن، حتى أن المجتمعات لا يمكن أن تصنع خبزا إلا بشكل من أشكال التعاون.

وأوضح أنه يجب النظر إلى الشخص أنه إنسان ولا بد أن تحفر في اذهان الشباب بشكل قوي وهي عمومية الفرد، بحيث أنهم متساوون في الحقوق والواجبات بعيدًا عن الجنس والعرق واللون.

وشدد على أنه يجب أن يكون هناك ثقة واطمئنان تجاه الآخر، لأن انعدام الثقة دائما ما يسبب مشكلة في فكرة التضامن داخل المجتمعات.