ألمانيا تحتفل بمرور 74 عاما على تشكيل حلف الـ«ناتو»

تحتفل ألمانيا اليوم الثلاثاء، بمرور 74 عاما على تشكيل حلف شمال الأطلسي (الناتو)؛ حيث جرى تشكيله في الرابع من شهر أبريل عام 1949.

وذكرت وزارة الخارجية الألمانية - تقريرا بمناسبة (يوم الناتو) - أن فنلندا اليوم العضو الـ31 في الحلف، مضيفة أنه على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية الناتو، الـh.LM الروسية الأوكرانية، والاستعدادات لقمة الناتو المقبلة في فيلنيوس، والتعاون مع شركاء الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

السويد في الطريق إلى الناتو

وأشارت إلى أنه من المقرر أن تبدأ مراسم انضمام فنلندا أمام مقر الناتو في بروكسل، بعد الانتهاء من التصديقات المعلقة الأسبوع الماضي، لافتة إلى أن «السويد أيضا في طريقها إلى الناتو.. في اجتماع الناتو هذا - كما في الاجتماعات السابقة - ستحضر السويد مرة أخرى كضيف».

قبل تسعة أشهر، في 5 يوليو 2022، وقعت دول الناتو على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا.

وحول اجتماع الناتو، بيّنت الوزارة أنه «وفي بداية اجتماعهم، سيلتقي الحلفاء في الناتو مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا، في إطار (لجنة الناتو وأوكرانيا)».