السويد: تعهدات بتقديم مساعدات إنسانية بـ7 مليارات يورو لتركيا وسوريا

قالت السويد إن المانحيين الدوليين تعهدوا بتقديم مساعدات إنسانية بقيمة 7 مليارات يورو إلى تركيا وسوريا، وذلك من أجل التعافي من الزلزال المدمر، بحسب ما أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

مساعدات إنسانية من الاتحاد الأوروبي لتركيا وسوريا بقيمة 1.1 مليار يورو

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يخصص مليار يورو لتركيا و108 ملايين يورو لسوريا، وذلك من أجل إعادة الإعمار الطارئ والتعافي من أضرار الزلزال المدمر في البلدين، وذلك خلال افتتاح مؤتمر دولي للمانحين لمساعدة ضحايا الزلزال.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

يشار إلى أن زلزالا عنيفا بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة، 6 فبراير الماضي، مخلفا أكثر من 50 ألف قتيل، وأكثر من 100 ألف مصاب في البلدين، إلى جانب حدوث أضرار مادية تجاوزت 105 مليارات دولار في تركيا.