مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 13.. العترة يتحول إلى الفنان محمد محمود

حل الفنان محمد محمود ضيف شرف الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7، والتي عرضت على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة.

أحداث الحلقة 13 مسلسل الكبير أوي7

خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7، قرر الكبير أن يعود للدكتور ربيع لإيجاد حل لابنه العترة ليعود طفلا كما كان، وبالفعل يعطيه الدكتور ربيع تركيبة يشربها وينام ليعود كما كان في الصباح، لكن العترة استيقظ ووجد نفسه مسنا، وتحول إلى الفنان محمد محمود، وتنتهي الحلقة وهو يصرخ أمام المرآة من الصدمة.

مسلسل الكبير أوي7 بطولة أحمد مكي

وانضم في الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي الفنان محمد محمود كضيف شرف في مسلسل الكبير أوي حيث ظهر في دور العترة بعد شرب تركيبة دكتور ربيع، وضم المسلسل عدد من ضيوف الشرف أبرزهم: لورديانا، أحمد السقا، علاء مرسي، نور اللبنانية.