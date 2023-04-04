مسلسل الكبير أوي 7.. جوني ينتقم من شروق كلنا سوا

شهدت الحلقة السابقة من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، العديد من الأحداث المشوقة، التي جذبت انتباه المشاهدين للمسلسل، لمعرفة المشاهد القادمة بشأن علاقة جوني وشروق كلنا سوا.

مسلسل الكبير أوي 7

توالت أحداث الحلقة الـ12 من مسلسل الكبير أوي 7، بمشاهد كوميدية ودرامية بين جوني وشروق كلنا سوا، حيث انتصر عليها بمساعدة شقيقه، بعد أن هددته بالشيكات التي تملكها ضده، فقام الكبير أوى بحبسها داخل الدوار هي والمعازيم، حتى نجحوا في الحصول على الشيكات.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 7

وموعد الحلقة القادمة من مسلسل الكبير أوي الذي يعرض يوميا على قناة on، يكون عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام 2:09 مساء، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور جوني والكبير، ورحمة أحمد حسن في دور مربوحة.