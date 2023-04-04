مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 12.. «جوني» ينتصر على «شروق كلنا سوا»

شهدت الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، العديد من الأحداث المشوقة، حول علاقة جوني وشروق كلنا سوا.

أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي

واستطاع أحمد مكي خلال أحداث الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي أن يترك البلوجر كلنا شروق كلنا سوا رغم الشيكات التي تمسكها ضده، وانتصر عليها بمساعد شقيقة الكبير أوي، الذي انتقم من شروق وأسرتها بتناول الهوت صوص.

موعد الحلقة 12 من مسلسل الكبير أوي

ويعرض مسلسل الكبير أوي الجزء السابع يوميا على قناة on عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 12:30 بعد منتصف الليل، والإعادة الثانية في تمام 2:09 مساء، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الكوميديا، أبرزهم أحمد مكي الذي يجسد دور جوني والكبير، ورحمة أحمد حسن في دور مربوحة، وحققت الحلقات الأولى من المسلسل نجاحا كبيرا.