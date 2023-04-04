طبق المخلل حاجة تفتح النفس

يضفى المصريون على العبادات طقوساً خاصة، من بينها الصيام الذى يجرى التعامل معه كمناسبة اجتماعية يومية، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء على مائدة الإفطار، التى تبدع فى إعدادها أيادى النساء، ولا تكتمل المائدة إلا بطبق المخلل، أبرز أنواع المقبلات التى يميل المصريون لتناولها ضمن أطعمة الإفطار، إذ يُقبل على استهلاك المخللات مختلف فئات المجتمع.

ويستعد صناع وباعة المخللات للشهر الكريم، من السنة للسنة، ويتنافس الجميع لتقديم طبق أو كيس مخلل مُغرٍ برائحة مميزة، وألوان مختلفة، وأشكال متنوعة، ما بين المخلل البلدى أو الطرشى، إلى الزيتون والبصل والفلفل والخيار بأشكالها المختلفة، ومؤخراً دخلت الفاكهة السباق مع الخضراوات ومن بينها مخللات المانجو والجوافة، سواء أضيف إليها البهارات والتوابل الحارة أم لا. «الوطن» ترصد، من خلال هذا الملف، جهات الإنتاج والوسطاء والاستعدادات لرمضان، للوقوف على كواليس العمل فى هذه المهنة التى توفر العديد من فرص العمل للشباب والفتيات، كما كان لنا وقفة مهمة مع خبراء الاقتصاد للحديث حول الجانب الاقتصادى لهذه الصناعة، وحجم الاستثمار بها فى الداخل، وكذلك حجم الصادرات للخارج والمعوقات التى تواجهها وفرص تطويرها، لتحقيق عوائد مالية أفضل بإمكانها الإسهام فى توفير العملات الأجنبية، وبالتالى تحسين الدخل القومى فى السنوات المقبلة.