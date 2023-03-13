رمضان ينعش تجارة الزيتون المخلل.. و«الإسباني» على رأس المبيعات

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ موسم الزيتون الأخضر يبدأ سبتمبر المقبل والموجود حاليا في الأسواق المخلل فقط من إنتاج المصانع، ويبلغ سعر الكيلو 50 جنيها، لافتا إلى أنّ مصر من أوائل الدول المصدرة للزيتون المخلل.

وأضاف أبوصدام لـ«الوطن»، أنّه سيتم زراعة الزيتون في مصر، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بزراعة مليون شجرة زيتون، فضلا عن دعم وتشجيع من الدولة للفلاحين لزراعة الزيتون، ويُتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التوسع في زراعة الزيتون، خاصة أنّ العائد الاقتصادي الخاص بالزيتون مرتفع.

ويشهد الزيتون المخلل إقبالا من جانب المواطنين طوال العام، ويزداد الفترة المقبلة مع دخول شهر رمضان، حيث تنتظر العديد من ربات البيوت موسم الزيتون الأخضر، شهر سبتمبر من كل عام، وهناك توقعات بزيادة زراعة الزيتون الفترة المقبلة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحسب ما قاله نقيب الفلاحين.

إقبال المواطنين على شراء الزيتون الفترة المقبلة

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة العتبة، قال تجار إنّ شراء المواطنين الزيتون مستمر طوال العام نظرا لدخوله في العديد من الأطمعة، كما أنّ الإقبال يزداد مع دخول المدارس وشهر رمضان والأسعار تختلف وفقا للكمية والنوع والمتجر.

وقال الحاج إبراهيم سعد، أحد تجار الجملة، إنّ إقبال المواطنين على شراء المخللات بوجه عام، ومنها الزيتون، مستمر طوال العام، ويزداد الطلب مع عودة المدارس، حيث يعتبر الزيتون الأسود الإسباني والكالاماتا الأكثر مبيعا، كما أنّه لا غني عن المخلل على مائدة إفطار وسحور رمضان، لذلك يُتوقع زيادة الإقبال على شراء الزيتون الفترة المقبلة.

أسعار الزيتون المخلل

وأوضح إبراهيم أنّ أسعار الزيتون تحدد وفقا للنوع والمتجر المباع به والكمية التي يحتاجها المواطن، حيث يبلغ سعر برطمان الزيتون الأخضر داخل منفذ بيع منتجات وزارة الزراعة 40 جنيها، والزيتون المحشي جزر 45 جنيها، والزيتون الأسود الأسباني 50 جنيها، والكالاماتا 55 جنيها.

وأضاف أحد تجار الجملة، أنّ هناك العديد من ربات البيوت ينتظرون محصول الزيتون الأخضر الجديد كل عام لشراء الكمية التي يحتاجونها وتخليله بالطريقة الخاصة به.