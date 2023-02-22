تجار المخلل في الغربية يستعدون لشهر رمضان: «الكيلو بـ10 جنيهات»

بدأت محلات بيع المخللات بمحافظة الغربية، تستعد لشهر رمضان المبارك، حيث يعد المخلل من الأطباق الرئيسية، والفاتحة للشهية، بحسب ما قاله محمود فريد، بائع المخللات بمدينة المحلة الكبرى.

وأضاف بائع المخللات بمدينة المحلة الكبرى، أنه يعمل بتلك المهنة منذ 10 سنوات، ويتم التجهيز، لاستقبال شهر رمضان، قبل قدومه بشهر، بعرض جميع أنواع المخللات وطرحها في الأسواق، موضحًا: «الناس بتبدأ تشتري من الآن حتى الأيام الأولى من الشهر الكريم»، وتبدأ بعدها عملية الانخفاض في الإقبال على الشراء.

أنواع المخللات

في نفس السياق، قال إبراهيم الصاوي، صاحب محل مخللات، إن هناك عدة أنواع من المخللات، يتم تجهيزها على مدار 4 شهور، حتى تخرج بشكل وطعم جيد، مثل الزيتون، وأنواع أخرى يتم عملها أول بأول مثل الخيار والبصل والليمون، وطرحها بأسعار مناسبة ومخفضة عن المحلات التجارية الكبرى.

وعن أسعار المخللات، أوضح أنها كالتالي:

- الزيتون بحسب أنواعه يبدأ من 25 جنيهًا للكيلو، إلى 50 جنيهًا.

- الليمون أيضًا يبدأ من 15 جنيهًا للكيلو، إلى 20 جنيهًا.

- الخيار بلغ 15 جنيهًا للكيلو.

- الجزر بلغ 10 جنيهات للكيلو.

- المشكل يكون عبارة عن اختلاط ما يقرب من 12 صنفًا من المخللات ويبلغ سعره 10 جنيهات للكيلو.

المخللات وجبة سفرة أساسية

وقالت نسمة السعيد، ربة منزل، في تصريحات لـ«الوطن»، إنها تحرص على شراء كميات متنوعة من المخللات ووضعها داخل المنزل، وخاصة في شهر رمضان، لأنها من الأطباق الرئيسية الموجودة على مائدة الإفطار والسحور، ولا غنى عنها لأنها «بتفتح النفس».