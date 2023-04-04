«الحاجة وحدق والخواجة وملك الصفرة».. أشهر طرشجية في بر مصر

لا تخلو البيوت من طبق المخلل طوال العام، وتزداد أهميته وارتباط المصريين به خلال شهر رمضان، ما جعل محلات المخلل تكتسب شهرة واسعة وتنتشر فى المحافظات المختلفة، وتحظى بإقبال الزبائن.

«بدأت القصة من سنين، ووصلت إلينا الآن عن طريق زوجى، الذى توارث المهنة أباً عن جد»، بهذه الكلمات بدأت فوزية عفيفى، مديرة أشهر محل طرشى فى المنوفية «مخللات الحاجة» حديثها لـ«الوطن»، مؤكدة أن الفكرة بدأت منذ أكثر من 70 عاماً بمحل صغير فى شبين الكوم.

وأضافت فوزية أن إقبال المواطنين ينصب على أنواع محددة من المخلل مثل الجزر والزيتون، والذى يتوفر منه أكثر من 10 أنواع، والمخلل «المشكل» الذى يضم أكثر من نوع مخلل، موضحة أنه تمت إضافة أنواع أخرى وجديدة من مخللات الفاكهة مثل مخلل الموز والمانجا والبرتقال وفواكه أخرى، ووجدت إقبالاً متوسطاً من المواطنين على شرائها، وأكدت أن الاهتمام بالنظافة وجودة المنتج أهم ما يميزهم.

«حدق»، هو أقدم محل مخلل على مستوى محافظة السويس، حيث تم تأسيس المحل القائم الآن أمام مسجد الغريب عام 1923، وسبقه بسنوات محل آخر كان للأجداد فى منطقة الكسارة، وقال حسن عربى، نجل صاحب المحل لـ«الوطن»، إنه وأجداده اتخذوا من صناعة المخلل مهنة، بجانب مواصلة التعليم.

التجهيز للموسم يبدأ قبل رمضان بـ 6 أشهر.. والزبائن تنتظر بالساعات للحصول على «كيس مشكل»

يتم تسوية جميع أصناف المخلل، وأهمها الجزر والبصل والخيار، بالطرق الطبيعية التقليدية (على أبوه)، ويشهد المحل زحاماً شديداً خلال شهر رمضان، ولا يتردد الراغب فى الحصول على «مخلل حدق» فى الانتظار بالساعات للفوز بطبقه المفضل، الذى يعد جزءًا أساسياً من الوجبة الرئيسية لدى السوايسة.

ولعل أشهر مكان لبيع المخللات بمحافظة سوهاج، شادر الشهيد، الذى يقع بميدان الشهيد عبدالمنعم رياض بجوار مسجد الشهيد، ويضم مختلف أنواع المخللات، بأسعار تبدأ من 5 جنيهات للكيس الواحد، وفقاً لحديث محمد إمام، أحد طرشجية الشادر لـ«الوطن»، موضحاً أن الاستعداد لتجهيز مخللات رمضان يبدأ قبل الموسم بأكثر من 6 أشهر، وبعض الأنواع تحتاج وقتاً أطول مثل أنواع الزيتون، فمع نهاية الاحتفال بعيد الأضحى يتم التجهيز لمخللات العام المقبل.

ويعتبر طرشى «الخواجة» فى القليوبية هو الأشهر بين المحال، وتشهد منطقته زحاماً شديداً، ويصطف الزبائن فى طوابير طويلة أمام المحل الصغير بمدينة بنها، وقال أشرف الخواجة، المدير المسئول عن محل الطرشى الشهير ببنها، إن المحل بدأ نشاطه على يد والده فى ثمانينات القرن الماضى، وهو الأقدم فى هذا المجال بمنطقة الشدية ببنها.

وفى محافظة كفر الشيخ، يعد محل عم محمد سالم «ملك الصفرة»، الموجود فى حارة صغيرة بغرب مدينة كفر الشيخ، أحد أشهر محلات المخلل، فأسعاره المتواضعة وجودة أصنافه جعلت الكثير من المواطنين يقررون الشراء منه وتلقب صاحبه بـ«بائع الغلابة»، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك، حيث أكد مالك المحل أن سعر كيلو المخلل السادة يبدأ من 7 جنيات و«المِشكّل» 10 جنيهات وتصل أسعار الزيتون والليمون 30 جنيهاً.