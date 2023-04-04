ملخص الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي.. الدكتور ربيع يحول العترة لرجل عجوز
كتب:
ياسمين محمود
09:03 م | الثلاثاء 04 أبريل 2023
مشهد من المسلسل
بدأت الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي7 علي قناة on عقب أذان المغرب مباشرة بعدد من الأحداث الكوميدية الجديدة.
أحداث الحلقة 13 مسلسل الكبير أوي 7
أحداث الحلقة 13 من مسلسل الكبير أوي، بدأت بتواجد العترة ومربوحة في ملعب كاراتيه للمشاركة في بطولة الكاراتيه، وأثناء بداية الجولة بين صديق له في المدرسة، أصاب العترة صديقه بكسور في جميع أنحاء جسده، ليذهب الكبير لأهل الطفل ليعتذر لهم عما بدر من العترة، ليظهر الكبير مهاراته في الكاراتيه ويهد سقف المنزل على أهل الطفل ويفر هاربا.
وفي مشهد، أخر جلس جوني يتلقى دروس تمثيل عبر الإنترنت ويقرر أن يقوم بتكوين مسرح إقليمي.
كما يقرر الكبير أوي الذهاب إلى الدكتور ربيع ليعيد العترة كما كان طفلا، ليعطيه ربيع تركيبة يشربها العترة وينام ويتحول إلى رجل عجوز.