«الطرشي» مشروع صغير رأس ماله «خل وملح».. والأرباح غير متوقعة

تعتمد صناعة المخللات على شراء الخضراوات الطازجة، التى يحبها الناس ويقبلون على شرائها، ويعتبر مشروع مصنع المخللات، أحد المشروعات البسيطة التى يلجأ إليها العديد من الشباب فى مقتبل العمر، نظراً لحب الناس الشديد وإقبالهم على شراء المخللات بجميع أنواعها، لذلك فإن هذا المشروع من المشروعات التى تحقق نسبة مبيعات عالية وأرباحاً كبيرة، حيث يتم تحضير المنتج بإضافة مكونات بسيطة إلى الخضراوات وهى الملح والخل.

«عبدالسلام»: يحقق عائداً سريعاً ويناسب النساء والرجال بشرط نجاح خطط التسويق

وقال الدكتور محمود عبدالسلام، الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الفيوم، إن المخللات من المشروعات ذات العائد السريع، نتيجة لتوفر المواد الخام المستخدمة طوال العام، كما أن مدة دورة الإنتاج شهر واحد فقط، مشيراً إلى أن المشروع مناسب أيضاً للمرأة، حيث تشارك فيه النساء بنسبة تصل إلى 70%.

وعن متطلبات إنشاء مشروع تصنيع مخللات، أضاف «عبدالسلام» لـ«الوطن»: «من أجل إنشاء هذا المشروع يجب مراعاة عدة اعتبارات، أبرزها: مساحة المشروع: يجب ألا تقل عن مائة متر، مع مراعاة توفير مكان مناسب لتخزين براميل التمليح، مع تجهيز المكان بالإمكانيات مثل توصيل الكهرباء وتوفير المياه والصرف الصحى من أجل البدء فى المشروع دون عوائق، ويجب أن يكون مكان التخزين مناسباً ولا تصل إليه الشمس حتى لا تتعرض المنتجات للتلف».

وعن المعدات اللازمة للمشروع قال: «أدوات من أجل تقطيع الخضار، وطاولات، وأحواض مناسبة لغسل الخضراوات بها، وبراميل بأحجام كبيرة، وتوفير عبوات التخزين، ويجب أن تكون مُحكمة الغلق ولها شكل مميز يجذب العملاء لها، مع توفير استيكر باسم المصنع وتاريخ الصلاحية ومعلومات عن المنتج». وأكد أهمية العمالة المدربة فى نجاح المشروع: «دورهم أساسى فى مرحلة التصنيع، المميزة من أجل اختيار الخضراوات بعناية وغسلها جيداً لضمان سلامتها من أى ميكروب أو تلوث ومرحلة التقطيع، ثم التمليح وإضافة المحاليل الخاصة بالمخللات وعملية التعبئة».

وأشار «عبدالسلام» إلى أنه من أجل النجاح وتحقيق نسبة مبيعات عالية، يجب توفير العديد من الخطط التسويقية المختلفة من أجل الترويج للمنتج، وتوفير المواد الخام التى يحتاجها المشروع، كما يمكن لثلاثة أفراد بدء المشروع.

وعن جدوى نجاح مشروع تصنيع المخلل خلال 5 سنوات قال إن تكلفة الاستثمار فى هذا المشروع، تقدر بـ23 ألفا و537 جنيهاً، وحجم المبيعات المتوقعة 168 ألف جنيه، فى السنة الأولى، وفى السنة الخامسة 240 ألف جنيه، وصافى الأرباح فى السنة الأولى يتجاوز 20 ألفاً و700 جنيه، وفى السنة الثانية 22 ألفاً و900 جنيه، وتصل الأرباح لـ100% من رأس المال على مدار خمس سنوات.