محافظ الدقهلية يعتمد 54 مخططا تفصيلا جديدا في 8 مراكز ومدن

أعلنت محافظة الدقهلية اليوم عن تعديل 54 من المخططات الاستراتيجية والتفصيلية في 8 مراكز ومدن بنطاق المحافظة ليصل إجمالي ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على مستوى المحافظة الى 600 مخططا جديدا ومعدلا منذ بداية عام 2020 وحتى الآن وذلك طبقا للاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها في المدن المصرية وطبقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008.

حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات

جاء ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وتكليفات اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية بالتعامل الفوري لتحقيق مطالب واحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم

وقالت المهندسة سماح المحمدي مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية في الدقلهية، في بيان صحفي، ان المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها اليوم شملت 8 مراكز ومدن وعدد كبير من القري وهم:

- مدينة السنبلاوين وقري برهمتوش وبشمس وطرانيس العرب وكفر غنام والبكارية والمقاطعة بمركز السنبلاوين

- وقري ميت فارس والصلاحات وكفر الصلاحات بمركز بني عبيد

- وقري الخمسة والسعودية وتاج العز وكفر سنجاب والبيضا بمركز تمي الامديد

- وقري ميت العامل وصهرجت الصغري وميت مسعود ودروا وشبراويش والبساتين بمركز اجا

- وقري كفر ابو زاهر وكفر الاطرش بمركز شربين والمخطط التفصيلي لمدينة دكرنس وقرية القليوبية بمركز دكرنس

- والمخطط التفصيلي لقطاع قبلي المنصورة ولمنطقة العبور بحي غرب المنصورة

- وأيضا المخطط التفصيلي لقري بدواي وديبو عوام ومنيه بدواي وطناح والبرامون وشبرا بدين والخيارية والبدالة والنسيمية وسلكا بمركز المنصورة

- وقرى جصفا وصهرجت الكبري وكوم النور ودماص واتميده والبوها وكفر المحمودية ودنديط وميت أبو خالد وميت يعيش وتفهنا الأشراف وكفر إبراهيم يوسف وميت القرشي وكفر سرنجا وسنتماي وكفر الشراقوة وميت ناجي وسرنجا.

إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية

وأكدت محافظة الدقهلية أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية

وأضحت أنه البدء في دراسة تحديث الأحوزة العمرانية لقري محافظة الدقهلية مع كافة الجهات المختصة وذلك تنفيذا لرؤية مصر 2030 والاستجابة لمطالب المواطنين