اعتماد عدد من المخططات التفصيلية بقرى 4 مراكز في البحيرة

اعتمدت قبل قليل الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة المخطط التفصيلي لـ 6 قرى بنطاق 4 مراكز بنطاق المحافظة على النحو التالي :

اعتماد المخططات التفصيلية بقرى البحيرة

- اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي فتح الله الجزار والشماشرجي، التابعين للوحدة المحلية بمحلة فرنوى بمركز شبراخيت.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية كفر غرين، التابعة للوحدة المحلية بقرية النجيلة بمركز كوم حمادة.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية غربال، التابعة للوحدة المحلية بقرية شرنوب بمركز دمنهور.

- اعتماد المخطط التفصيلي لقرية عبد الرقيب، التابعة للوحدة المحلية بقرية آدم بمركز أبو المطامير.

-اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحويجي، التابعة للوحدة المحلية بقرية الناصر بمركز أبو المطامير.

ومن جانبها صرحت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة أنه قد تم اعتماد المخططات التفصيلية وفقاً لأحكام القانون 119 لسنة 2008، جاء ذلك وفقاً للائحة التنفيذية وتعديلاتها للعمل بموجبهم قانوناً، يأتي ذلك تيسيراً على المواطنين ومنعاً لظهور العشوائيات حرصاً على الصالح العام.

التصديق على المخططات التفصيلية

أشارت منال عبد المنعم، أنه جرى التصديق مع الوحدات المحلية المختصة وجرى اعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.

جاء ذلك في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.